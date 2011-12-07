Семь представителей Татарстана поборются за победу в конкурсе «Лидеры России 2020». Суперфинал состоится в подмосковном Солнечногорске 6 и 7 сентября, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Всего в суперфинале примут участие 300 конкурсантов, среди которых представители 54 регионов России и по двое граждан из Украины и Белоруссии. Среди участников от Татарстана — глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, заместитель военного прокурора Казанского гарнизона Карен Додонов, директор «Сообщества мам Республики Татарстан» Нина Шимина.

Им предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, на которых будут определены 100 победителей проекта.