«Она столкнула меня в эту бездну»: аспирантка КФУ обвинила научрука в своей смерти

В КФУ разразился очередной скандал. Казалось бы, только недавно все обсуждали тараканов и нехватку мест в общежитиях вуза. Как накануне вечером на YouTube появилось видео, на котором аспирантка университета Наталья Покровская обвиняет своего преподавателя Наталью Тюрину в своей смерти. По словам девушки, ее научрук подделал документы и заставил защищать чужую диссертацию. Из-за этого аспирантка решила покончить с собой. Но многие студенты ее обвинениям не верят.

Отдел спецпроектов «КВ» попытался разобраться в произошедшем и узнать, виноват ли в в случившемся педагог, что говорили о преподавателе студенты, а также что об этом думают в самом КФУ. Подробности — в нашем материале.

«Она знала, что моя кандидатская диссертация не прошла проверку антиплагиат»

Видео аспирантки Натальи Покровской появилось на YouTube-канале «Stop the Violence» 28 сентября. Этот ролик длительностью 20 минут единственное видео на канале с восемью подписчиками. Его кстати уже посмотрело более 5,8 тыс. человек.

Свое обращение девушка сразу начинает с обвинений своего научного руководителя Тюриной Натальи Евгеньевны в собственной смерти. По словам аспирантки, доктора юридических наук, профессора кафедры международного и европейского права КФУ необходимо привлечь к уголовной ответственности за доведение до самоубийства. По версии студентки, причиной подобных обвинений стала подделка документов со стороны преподавателя в период защиты диссертации девушки.

«Мой научный руководитель знала, что моя кандидатская диссертация написана не мной, а другим человеком. Она знала, что моя кандидатская диссертация не прошла проверку антиплагиат, который составил всего 60% и попросила Регину Дзюбенко [начальник отдела аттестации научно-педагогических кадров] сфальсифицировать отчет антиплагиат, дотянуть работу до 80%», — сказала девушка.

При этом Наталья Тюрина систематически унижала и оскорбляла студентку, манипулируя и угрожая ей. Более того, заставила девушку явится на защиту чужой диссертации против ее воли, утверждает Покровская.

«Наталья Тюрина знала, что я хочу покончить с собой из-за нее и ее подлых поступков. Она знала и ничего не предприняла. Она не предприняла ни единой попытки остановить меня, извиниться за то, что она сделала со мной», — поделилась аспирантка.

По ее словам, агрессия в ее адрес со стороны Натальи Тюриной связана с тем, что она «не оправдала ее финансовых ожиданий». Хотя девушка призналась, что подкупала Тюрину. Как она утверждает, ей пришлось отдать научному руководителю 60 тыс. рублей «в знак благодарности». «Но этого оказалось недостаточно», — подчеркнула она.

«Наталья Тюрина решила любыми способами заставить меня явится на защиту»

«Эта история об унижении человеческого достоинства, о систематическом моральном насилии, о безнаказанности тех, кто привык, что им всегда все сходит с рук. Мне приходится отбиваться, я прошу вас выслушать мою историю и поступить по совести», — призывала девушка в видео.

Покровская защитила свою диссертацию в КФУ этим летом — 25 июня. При этом как заявляет аспирантка, руководство вуза убеждено, что сделать это она смогла только благодаря стараниям своего научрука. Однако, по заверениям студентки, все совсем наоборот.

«Наталья Тюрина спасала не меня и мою защиту. Она спасала только себя и свою репутацию, ведь она не могла допустить, чтобы я снялась с защиты, тем самым нанеся репутационный ущерб ей, совету и всей кафедре. Наталья Тюрина преследует только свои интересы», — подчеркнула девушка.

По версии девушки, за день-два до защиты Покровская сообщила своему научному руководителю Наталье Тюриной о решении сняться с защиты по очень простой причине — ее кандидатская диссертация была написана не ей, а другим человеком. Представлять такую работу девушке просто не хотелось. О том, что работа под фамилией студентки принадлежит другому автору знали и председатель диссертационного совета КФУ Мария Вячеславовна Талан и заведующая кафедрой международного и европейского права КФУ Адель Ильсиярович Абдуллин, заверила девушка.

«Но вместо того чтобы принять мое решение снятся с защиты, что было по-честному, Наталья Тюрина решила любыми способами заставить меня явиться на защиту», — добавила аспирантка.

Накануне защиты в полпервого ночи студентке позвонила председатель диссертационного совета КФУ Мария Талан, чтобы заставить девушку прийти в вуз. А утром следующего дня, в день защиты диссертации, в отель, где остановилась студентка, приехал другой преподаватель КФУ, присланный ее научным руководителем.

«Наталья Тюрина, каким-то образом узнав в каком отеле в Казани в тот момент я проживала, прислала ко мне преподавателя кафедры Дурмишхана Афхазава, который по средствам угроз и морального давления заставил меня сесть в машину и приехать на защиту в КФУ», — поделилась Покровская.

При этом со слов аспирантки Дурмишхан Афхазава, будучи женатым человеком и отцом полугодовалого ребенка, не стеснялся открыто оказывать знаки внимания Покровской и флиртовать с ней несмотря на то, что девушка открыто показывала, что ей это неприятно.

«А теперь ответьте мне на вопрос, если бы вашу жену, дочь, внучку против воли разыскали в отеле, прислали бы к ней человека с угрозами, вы бы назвали такие действия спасением защиты? Мы же не в лихие 90-е живем, чтобы допускать такое откровенное и грубое нарушение частной жизни, надругательства над честью и достоинством человека. Почему Наталья Тюрина не уважала мой выбор? Почему Наталья Тюрина не уважала мое решение снятся с защиты? Это мое законное право. Но нет, меня этого права и выбора лишили», — заверила Покровская.

«В то утро меня сломали, меня морально уничтожили»

По словам студентки, ей пришлось играть роль, отведенную ей ее же научруком Натальей Тюриной: выступать в зале диссертационного совета и улыбаться тогда, когда хотелось плакать от того беспредела, что творился вокруг нее.

«К концу дня у меня было ощущение, что меня изнасиловали, пусть не физически, но морально. Надо мной надругались. В тот вечер я не отмечала присуждение мне степени кандидата юридических наук. Потому что я знала, что эта степень досталась мне в нарушении всех морально-этических принципов, как это знала Наталья Тюрина, Мария Талан и Адель Абдуллин [заведующий кафедрой международного и европейского права]. Но их совесть в тот день, как и все последующие, не мучала, совесть мучала только меня одну. Но мне было велено молчать и молчала два месяца», — сказала Покровская.

Как утверждает студентка, она не смогла свыкнуться с мыслью, что человек, который был для нее примером, предал ее ради собственной выгоды. «Ей нужен был плюс один кандидат наук в копилку. Просто, чтобы потешить ее самолюбие любой ценой», — заявила она.

При этом Тюрина не просто заставила девушку прийти на защиту против ее воли, но и подделала документы об оригинальности научной работы. В официальных документах она составляет 80%, в то время как на самом деле не превышает и 60-ти, призналась аспирантка.

Высокую оригинальность диссертации, по заверениям Покровской, обеспечила начальник отдела аттестации научно-педагогических кадров КФУ Регина Дзюбенко. Покровская уверяет, что не хотела выходить на защиту своей диссертации, так как это было обманом, который рано или поздно «вскрылся» Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

«Наталья Тюрина знала, что своим жестоким поведением и подлыми поступками она меня морально уничтожила и довела меня до мысли о самоубийстве. Она знала, но ничего не сделала, я умоляла ее о поддержке, ведь это именно она столкнула меня в эту бездну. Наталья Евгеньевна, сколько сообщений я вам написала с просьбой о поддержке, о встрече. Вы знали, что я собираюсь покончить с собой, вы знали, что именно вы довели меня до этого и вы ничего не сделали, высшая степень жестокости», — заявила Покровская.

А постоянные звонки преподавателя довели Покровскую до двух приступов аритмии в возрасте 28-и лет, заявляет девушка.

«Тюрина не должна работать в вузе. Тюрина доводит своих учеников до самоубийства, получая от этого удовольствие. Она угнетает тех, кто слабее, тех, кто боится против нее слово сказать. Тех, кто боится сказать правду о том, что она делает», — высказалась Покровская.

КФУ все отрицает, а девушка жива

Редакция «КВ» обратилась за комментариями в пресс-службу вуза. В университете ситуацию прокомментировали очень скромно, сообщив лишь, что все сказанное в видео — ложь, а по данному факту в вузе проводится в том числе и служебная проверка.

«Информация, озвученная в видео, не подтвердилась. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Как нам стало известно от собственных источников, девушка жива и находится в другом городе. Все подробности произошедшего должно выяснить следствие. В СУ СКР по Татарстану комментировать эту ситуацию также отказались. Научный руководитель девушки тоже не пожелала высказываться о произошедшем.

«Это потрясающие преподаватели»

Многие студенты отказываются верить словам Покровской, называя обвиняемых ею преподавателей потрясающими педагогами. По их словам, у студентов никогда не было с ними конфликтов.

«Всех преподавателей, кого упомянули в видео, я знаю прекрасно. Про Тюрину Наталью ничего плохого сказать не могу. Вела у меня около трех предметов, ни с одним проблем не было. Так как я была культоргом, руководителем студклуба КФУ и не самой прилежной ученицей, бывало, что она ворчала на мои прогулы, но никогда не оскорбляла. Я всегда находила с ней способы договориться. И нет, я не про деньги. Я про рефераты», — рассказала «КВ» Анастасия Захарова.

Как утверждает Захарова, Адель Абдуллин — один из самых отзывчивых преподавателей вуза. Так, например, в начале года у нее была тяжелая депрессия, и она собиралась отчислиться из вуза. Но Абдуллин позвонил ей лично и пригласил поговорить.

«Он предложил помощь, сопровождал меня до конца обучения. Он это делал абсолютно безвозмездно. Я не знаю, как доказать это, но просто поверьте, я писала с ним работы пять лет. Очень его люблю и уважаю», — поделилась Захарова.

Другая же студентка КФУ Алла Сорокина сказала, что Тюрина прекрасный преподаватель и у нее никогда не было проблем с ней.

«Замечательный преподаватель, никогда не было никаких нареканий, всегда понятно все объяснила», — рассказала Сорокина.

В свою очередь студент Эмиль Исанбаев рассказал, что знает председателя диссертационного совета КФУ Марию Талан. Женщина вела у него уголовное право.

«Хорошая женщина, серьезная. Ставила всегда заслуженно и по факту. Я помню не выучил [предмет] и пришел на экзамен, отправила заслуженно на допсессию. В следующий раз уже выучил и получил четверку. Помню, как она похвалила меня, что я способный парень, и у меня аналитический склад ума. Сказала мне, что из меня следователь получится хороший», — сказал Исанбаев.

Такого же мнения он и о преподавателе Абдуллине, единственным минусом которого можно считать только тонкий и негромкий тембр голоса, из-за чего слушать его лекции довольно проблематично. «Но если доводилось сидеть на первых ряда, то было здорово. И на зачетах, и на экзаменах сдавать ему было одно удовольствие», — отметил студент.

Что касается обвинений девушки в адрес преподавателя Дурмишхана Афхазава, то студенты в это тоже не верят. «Я Дурмишхана Гивиевича знаю тоже очень давно. Если бы вы его знали, то видели бы, что у него такая манера общения со всеми людьми.Он очень учтив, приветлив и доброжелателен», — сказала Анастасия Захарова.

Помимо этого, Афхазава был куратором группы, где учился Эмиль Исанбаев. Ему о том, что преподаватель домогается молодых девушек, ничего известно не было. «Таких слухов не ходило», — отметил парень.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, а все детали станут понятны лишь после завершения работы правоохранительных органов.