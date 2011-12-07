От парков до зданий и мостов: топ осенних локаций для фотосессий в Казани

Лядской сад

В одном из самых популярных парков Казани есть множество уютных местечек с пожелтевшими деревьями, сквозь которые пробиваются лучи солнца. Самое то, чтобы сделать милую и солнечную фотографию. А если идет дождь, то в парке можно сфотографироваться на фоне фонтана и у красного фургончика со стаканом глинтвейна или какао.

Аллея у нового здания Национальной библиотеки Татарстана

Небольшая уютная аллея с высаженными красными цветами и красавицей-рябиной располагается напротив дома № 80 по улице Пушкина, рядом со зданием обновленной Нацбиблиотеки республики. Здесь можно сделать стильные и красивые фотографии даже в пасмурную погоду.

Сад «Эрмитаж»

Парк расположен в самом центре города, недалеко от Лядского сада. Ковер из золотых листьев, длинные ступеньки, арка: там есть все атрибуты для удачной осенней фотосессии.

Дегтяревский мост на Булаке

Локация находится на пересечении улиц Лево-Булачная и Астрономическая. На воде неясными бликами отражается осенняя листва, а поменявшие окрас тоненькие деревья со стороны Лево-Булачной удачно войдут в кадр.

Парк имени Горького

С небольшой возвышенности в парке имени Горького открывается вид на город, в который лаконично вписывается пейзаж парковой зоны. Эффектная фотография обеспечена.

Сад имени Кирова

Сад расположен рядом с улицей Николая Столбова. Белый оттенок и монументальность фонтана выгодно смотрятся на фоне осенних деревьев, обступивших его со всех сторон.

«Фестивальный» бульвар на улице Декабристов

Деревянные дорожки, обрамленные пестрыми цветами осени, создают идеальную локацию для яркой фотографии в вашей ленте.

Для того, чтобы ваши фотографии получили еще более стильными и эффектами в эту осень, стоит запомнить несколько правил, советует фотограф Данис Хисамутдинов.

«Нужно избегать банальных фотографий, а ля „я подкидываю листочки в небо“ и подобных. Также не стоит снимать верхнюю одежду ради фото: для здоровья плохо, да и кадр будет неестественный. Солнце выходит на меньший промежуток времени, а значит необходимо рассчитывать все по минутам, чтобы успеть сделать удачные кадры. А если пасмурно, то это даже лучше, свет будет ложиться на лицо мягче», — говорит он.