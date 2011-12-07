Потомственный судья Дан Шакуров ушел в отставку

Судья городского суда Набережных Челнов Дан Шакуров ушел в отставку. Покинуть свой пост он решил по собственному желанию. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе суда.

Все 20 лет своей работы в горсуде он специализировался по уголовным делам. Свою карьеру Шакуров-младший начинал в районной прокуратуре, а федеральным судьей в городской суд Челнов он был назначен в 2000 году.

В списке дел, которые судил Дан Шакуров, числятся наказание «телефонным террористам», которые грозились взорвать «Торговый Квартал», дело владелицы ДНП «Усадьба» Альфии Хайруллиной, а также дело по «Свидетелям Иеговым»* и многим другим.

В пресс-службе отметили, что Шакуров не хотел много распространяться о своем уходе, и проводы судьи прошли без излишеств.

Напомним, что отец Дана Шакурова — заслуженный юрист РФ Булат Шакуров — проработал в судебной системе 36 лет. Он судил дело о фигурантах казанской банды «Тяп-Ляп».

*запрещенная в России экстремистская организация.