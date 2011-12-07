Рэпер Face заявил, что проведение его концерта в Казани находится под угрозой отмены

Концерт рэпера Ивана Дремина (Face) в Казани находится под угрозой срыва. Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара и другие», — заявил музыкант.

С проблемами артист столкнулся и в Казани, где также требовали отменить его концерт, но не смогли назвать причину. Рэпер должен был выступить в столице Татарстана 30 октября на Big Twin Arena.

По слова Дремина, организаторам говорят одну и ту же фразу: «Вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь — ждите серьезных неприятностей».

Ранее татарстанские активисты хотели отменить концерт в Казани другого популярного исполнителя — Моргенштерна, но сделать этого не удалось.