Родители пожаловались на давку при входе в школу в Челнах

В социальных сетях появилось видео столпотворения у входа в школу №42 Набережных Челнов. Дети стоят вплотную друг к другу, из-за чего начинается давка и паника.

В школе две смены учащихся. Из-за того, что руководство учебного заведения не может организовать нормальный процесс пересменки, учащиеся в первую смену не могут выйти, а во вторую войти.

По словам автора ролика, такая давка происходит каждый день, а руководство школы не может решить проблему. Власти Челнов пока также никак не отреагировали.

Как и женщина, снявшая видео, многие пользователи соцсетей возмутились происходящим. В комментариях люди удивлялись, о какой безопасности и социальной дистанции здесь может идти речь.

Напомним, в Набережных Челнах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и несоблюдения антиковидных мер на недавних концертах, в городе со вчерашнего дня отменили все массовые концерты. Об этом заявлял мэр Автограда Наиль Магдеев.