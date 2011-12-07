Скидки и чаепитие в магазинах: Минтруд РТ озвучил программу Декады пожилых

В Татарстане во время Декады пожилых людей пройдут ярмарки-продажи изделий и сельхозпродукции, кинопоказы и чаепития. О праздничной программе рассказала на брифинге в Кабмине РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«В стенах магазинов будут организованы чаепития, «недели пожилого человека», пройдут благотворительная акция «Корзина добра» и другие промомероприятия. В ЗАГСах республики будут организованы чествования юбиляров семейной жизни. Минюст РТ организует для пожилых людей бесплатную правовую помощь. Во дворцах культуры, музеях, театрах состоятся бесплатные постановки и экскурсии. По линии Минспорта РТ будут организованы бесплатные часы для посещения ряда бассейнов и тренажерных залов», — перечислила министр.

Помимо этого, торговые сети запустят в октябре специальные программы лояльности. Благодаря им представители старшего поколения смогут приобрести некоторые товары по более низким ценам.

Также во время Декады пожилых студенческие трудовые отряды подключатся к традиционным акциям добра и окажут помощь пенсионерам в уборке приусадебных участков. Кроме того, в образовательных организациях пройдут классные часы с участием ветеранов войны и труда.

На время Декады пожилых также запланированы показы фильмов. Так, например, 31 октября состоится презентация фильма «Когда поет душа» в Татарской государственной филармонии. Кинокартина создана на основе реальных историй десяти ветеранов, которые, находясь в изоляции, помогали другим пожилым людям, подчеркнула Зарипова.

Что касается социальных сетей, то там запустят челлендж #деньпожилых2021. Акция направлена на повышение внимания к представителям старшего поколения. Участникам предлагается сделать фотографию с пожилым человеком и выложить снимок в социальных сетях с хэштегом #деньпожилых2021. Далее следует отметить официальный аккаунт Минтруда РТ и пригласить трех друзей, которым и будет передана эстафета.