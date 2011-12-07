Три казанские автошколы получили предупреждения от УФАС

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Казанские автошколы получили предостережения от Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по РТ за публичные заявления о грядущем увеличении цен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Предупреждения от антимонопольной службы получили компании «Мотор», «Альбатрос» и «Учебный центр «Драйв».
«В своих комментариях в СМИ руководство этих автошкол сообщило о росте цен на образовательные услуги по программам подготовки водителей транспортных средств», — говорится в сообщении антимонопольной службы.
Татарстанское УФАС отмечает, что такое поведение может повлечь нарушение Федерального закона «О защите конкуренции», так как может привести к необоснованным действиям других участников рынка.
Напомним, что в Татарстане открыта «горячая линия» по вопросам, связанным с деятельностью автошкол республики. Сообщить о нарушениях можно по телефону 8 (987) 411-64-63.