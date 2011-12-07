В Казани к следующему году отремонтируют музыкальную школу имени Чайковского

В Казани капитальный ремонт в музыкальной школе № 1 имени Чайковского завершится в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Это уникальное здание, оно является наследием как архитектуры, так и культуры. Выдающиеся музыканты вышли из этих стен, а значит, и подход к ремонту должен быть соответствующим», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

В школе Чайковского заменят полы, приведут в порядок стены, отреставрируют фасад, а также восстановят исторические лестницы и двери. В следующем году учебному учреждению исполняется 90 лет, оно является одним из старейших в городе. Сейчас в музыкальной школе обучается 451 ребенок.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что исполком города выделил почти полмиллиарда рублей на расселение аварийщиков.