Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани к следующему году отремонтируют музыкальную школу имени Чайковского

В учебном учреждении обучается 451 ребенок.

В Казани капитальный ремонт в музыкальной школе № 1 имени Чайковского завершится в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Это уникальное здание, оно является наследием как архитектуры, так и культуры. Выдающиеся музыканты вышли из этих стен, а значит, и подход к ремонту должен быть соответствующим», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.  

В школе Чайковского заменят полы, приведут в порядок стены, отреставрируют фасад, а также восстановят исторические лестницы и двери. В следующем году учебному учреждению исполняется 90 лет, оно является одним из старейших в городе. Сейчас в музыкальной школе обучается 451 ребенок.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что исполком города выделил почти полмиллиарда рублей на расселение аварийщиков.

КВ
Лента новостей