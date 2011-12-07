В Казани услугой «ипотека за один день» воспользовались сотни горожан за месяц

В сентябре казанцы произвели 365 ипотечных сделок, воспользовавшись услугой «ипотека за один день». Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Росреестра РТ Лилия Бурганова.

«Первого сентября стартовал проект «Электронная ипотека за один день», который позволяет получить ипотеку за сутки. На сегодняшний день по одной только Казани в сентябре 365 ипотек были зарегистрированы таким образом», — сказала Бурганова.

За 8 месяцев этого года в Росреестр поступило более 12 тыс. обращений на регистрацию ипотеки в электронном виде. В целом доля электронных ипотечных сделок по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%, что составляет 35,5% от общего количества обращений. С появлением проекта «электронная ипотека за один день» эти показатели должны увеличиться.

«В сентябре доля электронных ипотек составила 52%. Можно с уверенность сказать, что услуга пользуется большим спросом у населения», — добавила Лилия Бурганова.