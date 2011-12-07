В казанском метро по просьбам жителей установили новые зимние резиновые покрытия

В Казанском метрополитенге начали работу по укладке резинового покрытия к зиме. Это сделано по просьбе жителей для предотвращения травмоопасных ситуаций. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«Сотрудники путевого хозяйства метрополитена начали укладывать резиновое покрытие в пешеходном переходе на станции «Аметьево». Ранее новые коврики уложили в переходе на станции «Горки», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в планах у метрополитена установка дополнительных 130 дверей перед входом на станции.

Напомним, что вторая ветка метро в Казани, где планируется построить четыре новые станции, будет запущена в 2027 году.

Ранее «КВ» сообщали, что в столице Татарстана обновили станции метро «Горки» и «Проспект Победы».