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В казанском метро по просьбам жителей установили новые зимние резиновые покрытия

Установка покрытий связана с тем чтобы уберечь горожан от падений.

В Казанском метрополитенге начали работу по укладке резинового покрытия к зиме. Это сделано по просьбе жителей для предотвращения травмоопасных ситуаций. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«Сотрудники путевого хозяйства метрополитена начали укладывать резиновое покрытие в пешеходном переходе на станции «Аметьево». Ранее новые коврики уложили в переходе на станции «Горки», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в планах у метрополитена установка дополнительных 130 дверей перед входом на станции.

Напомним, что вторая ветка метро в Казани, где планируется построить четыре новые станции, будет запущена в 2027 году.

Ранее «КВ» сообщали, что в столице Татарстана обновили станции метро «Горки» и «Проспект Победы».

КВ
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