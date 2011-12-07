В казанской ратуше стартовал первый Международный молодежный лагерь «Россия — ОИС»

В Казанской ратуше открылся первый Международный молодежный лагерь «Россия — ОИС». Лагерь объединил молодежь из 18 стран.

В мероприятии приняли участие президент молодежного форума ОИС господин Таха Айхан, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, председатель комитета по социальной политике Государственного Совета РТ Светлана Захарова. Работа в лагере распределена на четыре основных направления: волонтерство, предпринимательство, образование и культура. Участники уже прошли обучение в онлайн режиме и прибыли для работы в очном формате.

«Безусловно, это возможность рассказать зарубежным гостям о нашей республике, обсудить совместные инициативы, которые положительно скажутся на интересе к Татарстану со стороны молодежи из мусульманских стран. Ведь здесь собрались лидеры мнений, руководители молодежных общественных объединений, предприниматели из стран ОИС», — отметил Тимур Сулейманов.

Кроме того, министр подчеркнул, что проведение в Казани первого международного молодежного лагеря, станет еще одним шагом для развития сотрудничества Татарстана и России со странами ОИС.

«Мы можем добиться многостороннего сотрудничества с нашими государствами-членами в трех регионах ОИС и во всем мире благодаря нашей коллективной мотивации, приверженности и решимости», — отметил в своем приветствии господин Таха Айхан.

Всего в Татарстан для проведения международного лагеря прибыло около ста представителей из разных стран.