Айрат Фаррахов предлагает разработать новый закон о закупках лекарств

Медучреждения страны обеспечиваются препаратами в соответствии с законом о госзакупках, ограничивающем возможность покупки инновационных лекарств. Для того, чтобы изменить текущую ситуацию депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов намерен предложить кардинально изменить существующее законодательство или разработать новый закон.

Парламентарий отмечает, что в стране ежегодно растет объем государственных ассигнований из федерального бюджета на закупку лекарств на 10-15%. Так, по его данным, в будущем году эта сумма составит 575 млрд рублей.

Решающими факторами, которыми медучреждения руководствуются при выборе закупаемых препаратов в соответствии с законом, остаются конкурентность и экономия. Однако депутат отмечает, что эти критерии не всегда срабатывают.

«Когда речь идет об инновационном препарате, когда нет аналогов лекарства, когда его производит единственная компания. В этой ситуации нет никакого смысла проводить конкурентные процедуры, ни о какой экономии и конкуренции тут речь не идет», - отметил он.

Айрат Фаррахов возглавляет подгруппу в Госдуме РФ по повышению доступности лекарств. На ее базе предлагается создать специальную группу, которая выработает новые механизмы госзакупок препаратов.