Как накопить деньги пенсионерам?

В этом году классические депозиты не обеспечивают прежнюю доходность: средняя ставка по вкладам на рынке с начала года снизилась на 1,6 п. п., то есть на четверть. Если накопленные деньги понадобились срочно, ставка будет еще ниже. Более высокий доход могут дать инвестиционные продукты, спрос на которые с начала года вырос практически в полтора раза, но для этого нужно постоянно заниматься кропотливым изучением рынков и брать на себя повышенные риски. Кроме того, инвестиционные продукты не позволяют быстро вывести на счет и снять часть денежных средств, если в них возникла срочная необходимость. Есть более простая и надежная альтернатива инвестиционным продуктам — параллельно открыть и вклад, и текущий счет для увеличения прибыли от вложенных средств.

Вклад — классический сберегательный продукт с минимальными рисками, который позволяет вложить средства под фиксированный процент на определенный срок. За последний месяц крупные банки начали повышать проценты по депозитам, например, ВТБ запустил вклад «История успеха» со ставкой от 4,5%. Последний позволяет разместить средства под твердый процент на полтора года и не зависеть от возможного нового снижения ставки Центробанка, вслед за которой ставки по депозитам обычно также начинают снижаться. Дополнительный плюс в том, что если вам все-таки срочно понадобятся деньги со вклада до окончания его срока, то доход за те месяцы, которые деньги пролежали в банке, вы все равно получите — по ставке 3%. И еще один совет — если вы уже привыкли расплачиваться в магазинах картой, а не наличными и тратите по ней не менее 10 тыс. рублей в месяц, то в ВТБ можно бесплатно подключить опцию «Сбережения» и увеличить ставку по вкладу «История успеха» до 5,5%.

Но как быть с пенсией, которая поступает ежемесячно? Для нее подойдет обычный текущий счет, который открывается при получении банковской карты. Для получения пенсии необходимо использовать карту национальной платежной системы «Мир»: на нее можно получать пенсию и зарплату одновременно, расплачиваться в магазинах и хранить на ней неизрасходованные средства. Чаще всего на текущий счет проценты начисляются в минимальном размере. Но, например, в том же ВТБ пенсионерам начисляют на остаток по счету 4% годовых. Для этого нужно оформить мультикарту и перевести на нее перечисление пенсии из Пенсионного фонда России (это можно сделать прямо в отделении банка) или любого негосударственного пенсионного фонда. Главное, что вы можете спокойно расходовать свои средства на ежедневные покупки, а на все остальные средства на всех рублевых счетах каждый день будет начисляться сравнимый со вкладом процент, который выплачивается в конце месяца. Такой процент начисляется на сумму до 500 тыс. рублей. Этот продукт выгоден в том числе и для работающих пенсионеров — ведь 4% годовых начисляется на текущий остаток по счету, независимо от того, из какого источника средства поступили на счет (пенсия, заработная плата, внесение наличных в банкомате и пр.).

Предположим, у вас уже накоплено 100 тыс. рублей, а пенсия составляет 20 тыс. рублей в месяц. Если положить 100 тыс. рублей на вклад на полтора года, а по карте каждый месяц тратить 10 тыс. рублей, то за полтора года (срок действия вклада) общий доход по вкладу и по карте составит порядка 14 тыс. рублей. В частности, по вкладу будет начислен доход 8277 рублей, а по текущему счету — примерно 5800 рублей.

Специальные предложения для пенсионеров можно найти и в других российских банках. Чтобы получить наибольший доход с минимальным риском, нужно внимательно изучать условия сберегательных продуктов, а также выбирать для размещения крупный надежный банк с большим числом клиентов и накопленными резервами.