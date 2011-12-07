За три месяца TikTok Татамедиа набрал более 10 тыс. подписчиков, а самыми популярными видео стали ролики о костюмах в татарском стиле, стихотворение «Туган як» в исполнении Сергея Безрукова и песня на татарском от певицы Нюши.

«В TikTok мы стараемся обыгрывать новостные поводы в забавной форме, часто интегрируя в них татарстанскую тематику и колорит республики. Многие ролики собрали несколько сотен комментариев с просьбами производить подобный контент и дальше», — рассказал руководитель департамента СМИ АО «Татмедиа» Арсений Соколов.

В TikTok также зарегистрированы «Менделеевские новости», «Ялкын», «Челны-ТВ» и «Мамадыш-информ».

Напомним, ролик с Рустамом Миннихановым в национальном костюме набрал практически 1 млн просмотров.