Железнодорожный транспорт России тоже признали пострадавшим от COVID-19

Постановлением Правительства России «О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», внесены дополнения.

Раздел «Транспортная деятельность» теперь дополнился новым пунктом: деятельность железнодорожного транспорта. Это решение вызвано снижением спроса у населения на перемещения с помощью железных дорог, а также снижением деловой активности крупных предприятий, использующих железнодорожный транспорт.

Так, например, в Приволжском федеральном округе внесение железнодорожников в перечень пострадавших от последствий инфекции коронавируса предоставляет теперь право этому ведомству на отсрочку и освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества, составляющего имущество казны Республики Татарстан, сообщает подробности пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.