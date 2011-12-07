Дед Мороз с накрашенными щеками

Этого Деда Мороза нам с братом подарила наша бабуля. Сказала, что еще до войны, в 1940 году, эту фигурку купил ей папа. Надо сказать, бабуля долго не решалась подарить нам свое сокровище - то ли боялась, что мы его сломаем, а это все же память об отце. В детстве мы с братом каждый Новый год ставили нашего любимого Деда Мороза под елку и шептали ему на ухо свои желания. Помню, в 4 - 5 лет я очень мечтала о кукле, а брат - о заводной машинке. Удивительным образом наши желания сбылись: родители подарили нам и куклу, и машинку. Наверное, наш шепот был ими услышан.Сейчас ватный Дед Мороз гордо стоит на шкафу и больше не спускается под елочку. Еще бы - ему почти 80 лет! Мои дети играли уже с другими игрушками, хотя этому снежному деду много лет назад тоже досталось: решив, что щеки Деда Мороза должны быть румяными от мороза, в один из новогодних дней они недолго думая разрисовали ему лицо красным лаком…Юлия Тихонова, 46 лет, Елабуга