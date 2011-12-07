Как принести тепло в дом зимой

В чем различие?Самыми простыми и дешевыми из обогревателей являются тепловентиляторы - устройства, представляющие из себя нагревательный элемент с вентилятором. Тепловентиляторы дешевы, имеют малый размер и нагревают воздух направленно, кроме того, безопасны за счет наличия защитного кожуха. Впрочем, в то же время они довольно шумные, быстро сушат воздух и не смогут прогреть большое помещение. Средняя стоимость тепловентиляторов - 500 - 1500 рублей.Одними из наиболее распространенных являются напольные масляные обогреватели. Они долговечны и бесшумны, потребляют относительно небольшое количество электроэнергии, хорошо прогревают большое помещение. Современные модели зачастую оснащаются регулятором температуры. Однако и они не лишены минусов: масляные обогреватели долго разогреваются, громоздки, сушат воздух, а главное, не имеют защиты от ожогов, что делает их малопригодными для помещений, где находятся дети. Кроме того, масляные обогреватели весьма дороги - средняя их стоимость составляет 2000 - 3500 рублей.В отличие от масляных обогревателей конвекторы можно устанавливать не только на полу, но и на стенах. Такие устройства производят забор наружного воздуха, выпуская его уже теплым. За счет этого конвекторы равномерно нагревают помещение, кроме того, имеют высокую степень безопасности от ожогов и перегрева. Большинство из них бесшумны, но встречаются модели с вентилятором. В то же время конвекторы довольно долго прогревают помещение, что делает их не слишком удобными для дач, также они ощутимо сушат воздух. Конвекторы относительно недороги, в среднем стоят 1500 - 2500 рублей, но есть и более дорогие модели.Относительно недавно на российском рынке появились кварцевые обогреватели, представляющие из себя нагревательный элемент внутри монолитной плиты на основе кварцевого песка. Кварцевые обогреватели имеют высокую энергоэффективность, быстро и равномерно прогревают большое помещение, влагоустойчивы. Также такие обогреватели желательно использовать с терморегулятором для поддержания комфортной температуры. Средняя стоимость кварцевых обогревателей - 2000 - 3000 рублей.Дорогим, но весьма эффективным выбором станет инфракрасный обогреватель, в основе работы которого лампа, генерирующая инфракрасное излучение. Такой прибор нагревает не воздух, а окружающие предметы, которые в свою очередь отдают тепло в окружающее пространство. Инфракрасные обогреватели можно устанавливать на пол, стены и даже потолок, они безопасны, быстро и равномерно нагревают помещение, бесшумны и не сушат воздух. Впрочем, даже они не лишены недостатков.Главный из них - это то, что инфракрасные лучи нагревают и человеческое тело, что может быть неприятным. Кроме того, лампы в инфракрасных обогревателях весьма хрупки. Они наиболее дороги среди представленных на рынке бытовых обогревателей - небольшие модели стоят 1500 - 3000 рублей, а более крупные - от 5000 и выше.Какой выбратьПомимо цены, при выборе бытового обогревателя важно учитывать, в каком помещении он будет применяться. При расчете необходимой мощности следует пользоваться простой формулой - 1 кВт на 10 квадратных метров помещения. Тепловентиляторы отлично подойдут для дачи, ведь они дают быстрый нагрев воздуха. Масляные обогреватели долго сохраняют тепло, что также удобно для дач. Альтернативой центральному отоплению в помещениях, где его невозможно подключить, станут конвекторы.Они же подойдут для детской комнаты ввиду защиты от ожогов и возможности установки на стены. Кварцевый нагреватель не боится влаги, а значит, подойдет для ванной. А инфракрасный прибор может создать эффект камина в обычной квартире.