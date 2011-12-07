Легко ли гуманитарию устроиться на работу?

Будучи гуманитарием, я столкнулась с определенными трудностями при поиске своего места под солнцем. После окончания филфака КГУ, как и большинство из нас, была полна оптимизма и решимости изменить мир к лучшему... И устроилась библиотекарем в один из казанских вузов. Любила книги и верила в то, что смогу поделиться этим чувством с другими людьми. Две подруги стали школьными учителями, а одна устроилась личным секретарем к местному чиновнику. Все мы продержались на своих местах около двух лет. Да, призвание и вера в себя - это прекрасно, но существовать на 15000 рублей в месяц невозможно!Первой сдалась одна из учительниц: не справилась с огромным объемом работы и конфликтом внутри педколлектива. Посчитала, терпеть не стоит. Второй оказалась я. Сложная жизненная ситуация, кредит на квартиру сделали свое дело. Устав от долгов и нищеты, направила свой путь в сферу торговли. Продавцы и менеджеры - самые востребованные и популярные вакансии в Казани. Платили неплохо, график устраивал. Я встала на ноги, обрела определенную финансовую независимость. Удалось наконец побывать на море и приобрести автомобиль. Но, к сожалению, вскоре почувствовала, что деградирую. Никакого интеллектуального развития, отсутствие перспектив - это было очень далеко от моих замыслов и стремлений. А приятельницы, работавшие в школе, наоборот, прочно «осели» в продажах. Одна до сих пор предлагает услуги перевозки грузов, а другая приглашает на курсы иностранных языков. Реализации задач в области сбыта товара весьма благоприятствует грамотная речь выпускницы филфака, а также умение ясно излагать свои мысли. Этих способностей нам, гуманитариям, не занимать! Объяснить, рассказать, внушить мысль - и дело сделано!Но, увы, следует признать, для более ответственной работы требуется специальное образование. У работодателей сейчас довольно высокие требования к соискателям с гуманитарным образованием, конкурс на замещение вакантных должностей - испытание серьезное. Мечтаете о профессии бухгалтера или дизайнера? Придется поучиться на курсах профессиональной переподготовки. И тогда к вашему высшему образованию прибавится еще один диплом (или сертификат), полученный в частном учебном центре. Пообщайтесь со своими знакомыми. Удивитесь, как много бывших филологов и историков среди косметологов, визажистов, парикмахеров и администраторов. Ничего не поделаешь! Иногда люди ищут себя годами и лишь к середине жизни определяются с призванием. Я тоже имею теперь дополнительную специальность: трудилась флористом в течение нескольких лет. А любовь к цветам и рукоделию превратилась в чудесное и полезное хобби.После ухода из любимой библиотеки сменила довольно много рабочих мест. Чаще всего там от сотрудников не требовалось героических усилий и особого мастерства. А у занимаемых мной должностей не было «определенного лица». Наверное, калейдоскоп профессий - удел каждого не определившегося со своей дорогой человека?.. Однако одно я поняла совершенно точно: мне нравится работать с людьми. Значит, спасибо филфаку за кругозор, умение слушать и слышать. Вообще-то быть гуманитарием не так уж и плохо. Без работы не останешься: хороший администратор, грамотный делопроизводитель - вполне достойные профессии. Кроме того, вы всегда пригодитесь в сфере продаж и рекламы. Главное - верить в себя!С другой стороны, мы получаем образование согласно нашим склонностям и способностям, а потом не знаем, что делать с приобретенными знаниями. Наверное, выгоднее, думаю я теперь, получить рабочую специальность и не переживать за свое будущее. Но душа требует иного! Хочется заниматься любимым делом и развить свои таланты. Так что, может, стоит в очередной раз дать шанс самому себе? А что, если на четвертом или пятом десятке жизни вдруг пригодится забытый диплом и долгожданная любимая работа наконец-то вас найдет?