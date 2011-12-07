Начало новой цифровой эры городов будущего и региональные проекты Казани на Форуме 100+

В рамках Форума известные российские и зарубежные эксперты представят самые интересные кейсы, реализованные с применением BIM-технологий – специалисты расскажут об опыте строительства и эксплуатации небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг, Лахта-центра и спортивных сооружений.В рамках Форума планируется представить несколько региональных проектов по благоустройству Казани. Среди них – проекты финалистов конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона в Казани, который проходит под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Жюри рассмотрело 47 заявок из 19 стран мира (27 международных и российских консорциумов и 22 индивидуальных участника) и выбрало победителей, среди которых есть альянсы архитектурных бюро Франции, Великобритании, Голландии и России. В первый день Форума, 5 декабря, откроется дискуссионная площадка, посвященная применению BIM-технологий. Основными вопросами станут:• cводы правил и ГОСТы в информационном моделировании в строительстве;• практические навыки применения зарубежного и российского программного обеспечения и для информационного моделирования зданий и сооружений,• градостроительное проектирование с применением инновационных технологий;• целесообразность применения BIM-технологий для расчёта стоимости строительства проектирующими компаниями при создании проектной документации;• экономическая эффективность и необходимость внедрения цифровых технологий при строительстве зданий;• управление недвижимостью с помощью цифровых моделей.По оценкам экспертов, переход на BIM-технологии в сфере строительства, несмотря на их высокую стоимость, состоится в ближайшие годы: «Вопрос в том, когда мы сможем «описать» существующие города и в это информационное пространство встраивать новые проектируемые объекты для последующего их анализа учета. Это непростая задача и вопрос ближайших 10 - 20 лет. Даже если просто отдельно взятые объекты строительства начнут разрабатывать с помощью BIM-технологий – вся отрасль почувствует позитивные изменения. Сейчас в России BIM-технологии используют около 20% предприятий. Это прогресс: в 2002 году доля таких компаний составляла 1 – 2%», - отмечает заместитель директора компании «Renga Software» Максим Нечипоренко. Несколько секций 100+ Forum Russia 7 декабря будут посвящены вопросам реализации проектов с применением BIM с точки зрения заказчика и исполнителя. «Основная сложность - необходимость организационных изменений, связанных с внедрением инноваций. Обе стороны должны проводить реинжиниринг бизнес-процессов, повышать квалификацию сотрудников, выстраивать коммуникации на новом уровне. Это длительный и напряженный процесс, неизбежный при происходящей трансформации отрасли», - комментирует руководитель группы информационного моделирования компании «Setl City» Алексей Кушнир.Cпециалисты уже сейчас признают, что формирование и утверждение законодательной базы ускорит переход строительных компаний на новый уровень: «Использование BIM требует вложить больше времени в начале проекта, но экономит время на последующих этапах. Аналогично с использованием карандаша и Adobe Photoshop. Раньше подача эскизов объекта занимала огромное количество времени. Любые изменения - большие трудозатраты. На смену карандашу и AutoCAD приходят новые технологии. Основное преимущество BIM – в высокой точности и скорости выполнения. BIM-технологии значительно экономят расходы благодаря уменьшению количества сотрудников и сроков выполнения проекта», - подчеркнула Надежда Клюкина BIM-менеджер «ПИ Арена». На Форуме она представит BIM-кейсы компании – спортивные сооружения, спроектированные к Чемпионату мира по футболу – 2018.реклама