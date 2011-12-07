«Сын не хочет ходить в школу...»

Во всех комментариях - боль и тревога за свое чадо. При этом чаще всего жалуются на грубость, хамство детей-подростков, их нежелание учиться и выполнять домашние обязанности. Почему это происходит - наша беседа с семейным психологом Еленой Юсуповой.- Как правило, спад мотивации происходит у учеников в восьмом или девятом классе. Потому что на первый план - и это вполне естественно - у ребят выходят межличностные отношения, вопросы дружбы, влюбленность, подростковые проблемы, в том числе и с внешностью, а учеба отодвигается на второй план. К тому же авторитет родителей в этом возрасте не так силен, дети не хотят их слушать, и если нет заточенности на дальнейшую учебу в школе и поступление в вуз, то спад интереса к знаниям вполне закономерен. И все же, если ребенок упорно не хочет ходить в школу, не находясь при этом на больничном, родителю желательно поинтересоваться у него: почему он так поступает?- Может, ребенку некомфортно в школе?- Возможно, ему неуютно в этом коллективе потому, что он не умеет выстраивать отношения с одноклассниками. Не исключено, что у него был конфликт с конкретным учителем - тогда дети чаще всего пропускают конкретный урок. И подросток, пропустив много уроков по болезни, но не желая получать плохие оценки, решает, что лучший выход из ситуации - совсем не ходить в школу. Ведь никто, даже самый заядлый троечник, не хочет получать плохие отметки. Наоборот, дети любят, когда их хвалят, даже за малейшие достижения. В любом случае родителю надо разобраться в причине прогулов ребенка. Меня удивляет попустительство некоторых родителей в этом вопросе. В моей практике был случай, когда подросток около года не посещал школу, а его мама просто не знала, что с этим делать. Но чтобы дойти до психолога, ни у мамы, ни у сына не нашлось времени.- Проблема в том, что родители не могут отказать своим капризным чадам?- Сейчас очень распространено явление, когда мамы не умеют говорить «нет». У нас растет поколение, которое я бы охарактеризовала не иначе, как «залюбленные дети». Родители 80 - 90-х, выросшие во времена дефицита, в памяти которых остались пустые полки магазинов, хотят дать своим детям то, чего они недополучили в детстве. И впадают в крайности, покупая детям сразу много игрушек и одежды. Более того, у трехлетнего ребенка спрашивают, хочет ли он пойти в садик, что он будет есть на завтрак... Вообще, стало признаком элитарности не водить ребенка в детсад - пусть лучше сидит со мной дома, считает мама. Забывая о том, что именно в детском коллективе ребенок не только приобретет необходимый иммунитет от болезней, но и научится общаться с ровесниками. Конечно, спрашивать детей надо, но их выбор должен касаться легких вопросов. Например: «Ты хочешь овсяную кашу или манную?», «Чем ты хочешь заниматься после обеда?» Иначе, подрастая, ребенок будет требовать потакания своим капризам - он попросту привык к такому поведению. Надо помнить, что родительская любовь выражается в том числе и в ограничениях. В связи с этим всем родителям я посоветовала бы прочитать книгу Памелы Друкерман«Французские дети не плюются едой», где автор сравнивает американскую и французскую системы воспитания. Увы, наши мамочки сейчас очень часто ведут себя, как американские...- Некоторые психологи уверены, что подросткового бунта при правильном воспитании и вовсе можно избежать...- Важно понять с самого рождения ребенка, что главное в семье - не новорожденный, а отношения, которые у вас складываются с мужем и близкими. Ведь самое лучшее, что могут сделать родители, - любить друг друга и создавать свое счастье. Если же мама воспитывает ребенка одна, ей нужно постараться устроить свою личную жизнь. А ребенок, беря пример ваших отношений, также будет у вас учиться любить и быть счастливым. У нас же зачастую в семьях как происходит? После рождения ребенка муж отодвигается на второй план, все сосредоточено на любви к малышу. Мама бежит к нему по первому крику, лепит вместе с ним куличики в песочнице, порой отталкивая других детей, «болеет» вместе с ним детскими болезнями... Сын или дочь пошли в школу, и мама, бросая все свои дела, вечерами подправляет буковки в тетрадке ребенка, рисует за него, делает презентации - все ради благих намерений. В итоге вырастают инфантильные дети, не умеющие отвечать за свои поступки и привыкшие к тому, что за них все сделает мама. Поэтому всем родителям я советую: не бойтесь давать самостоятельность ребенку начиная с самого раннего возраста!- К сожалению, совсем немногие из современных подростков помогают родителям дома...- И опять-таки это идет с детства. С какой стати подросший сын будет мыть за собой посуду, если с 5 - 6 лет он не был к этому приучен? Ведь раньше это всегда делала мама! Этим летом я столкнулась в лагере с такой ситуацией. Пятиклассника попросили убрать за собой после обеда в столовой. Он был крайне возмущен: «У меня айфон последней модели, - сказал он. - Так почему я должен убирать свою тарелку?..» Конечно, хорошо, если ребенок с детства привык помогать по дому. С другой стороны, никогда не поздно обсудить или договориться с ним о его обязанностях. Можно посулить ему за это какое-то поощрение. Только помните: подростки не выносят приказного тона, поэтому лучше говорить в дружелюбной манере. Расскажите, какие у вас домашние обязанности, попросите помощи.- Договориться-то можно, а нужно ли наказывать за невыполнение?- У психологов есть такой постулат: если можешь заменить наказание беседой - замени. Но совершенно отказываться от наказания нельзя. Иначе ребенок учится потребительскому отношению. Ведь давая ему поручения, мы воспитываем у него чувство ответственности за свои поступки. Однако нельзя наказывать ребенка полезными вещами: лишать отдыха, еды, общения с родителями. Например, нельзя говорить: «Ты никуда не поедешь, потому что плохо закончил четверть». Или: «Ты мне больше не сын, если так поступишь!», «Я с тобой больше не разговариваю». Это уже психологическое давление на ребенка.- Подросткам свойственны эмоциональные всплески. Как с этим бороться?- Прежде всего не реагировать остро на его выпады. В этом возрасте в организме подростка происходят серьезные гормональные изменения. При эмоциональном всплеске ему нужно дать время остыть, успокоиться, побыть одному, если он того хочет. Можно сказать и так: «Ты сейчас не готов к разговору. Сколько нужно времени, чтобы ты пришел в себя и мы с тобой спокойно все обсудили?» Иногда ребенок может находиться в очень сильном возбуждении, и в целях безопасности своей и ребенка его нужно вовремя остановить, взяв за руку со словами: «Остановись и подумай, что ты делаешь».- Другая головная боль родителей - ребята очень много времени проводят в интернете, соцсетях. Немногим родителям удается отследить круг друзей, с которыми общается их сын или дочь...- Их тревога понятна. Но, несмотря на то что родители не могут контролировать своих чад от и до, у них есть большое преимущество. Не надо забывать, что они все же родители и могут повлиять на окружение ребенка. Но не тотальным контролем, а правильной организацией времени и пространства. Мудрые родители всегда целенаправленно думают о том, как организовать обучение и отдых чада. Большое значение они придают выбору детсада, школы, развивающих кружков и секций, летнего лагеря, останавливаясь на тех учреждениях, где комфортная и безопасная обстановка, опытные педагоги, дружелюбная атмосфера. Находясь в таком коллективе, ребенок будет стремиться быть похожим на них, брать пример. Хотите познакомиться с друзьями сына или дочки? Так что мешает пригласить их к вам домой? Возможно, вы увидите, что все не так плохо, как вы думали.