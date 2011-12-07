Ни один Новый год не обходится в нашей семье без елки. Это и сама зеленая красавица, и подарки, и разноцветные огоньки, и, конечно, игрушки! Хорошо помню фанерный посылочный ящик у папы в гараже - там хранились мои старые елочные игрушки. Многие из них были из ваты, в том числе Дед Мороз и Снегурочка. Спустя время на смену им пришли хрупкие блестящие игрушки из стекла - их я собирала уже для своих детей. Кроме цветных шаров покупала фигурки животных, фрукты, овощи, снежные домики, шишки… Они до сих пор хранятся в коробке от обуви, и теперь уже мои внучки радостно достают каждую игрушку, рассматривают и вешают на елку. Есть среди игрушек и мои самые любимые. Это два льва: розовый - злой, фиолетовый - добрый, а также нарядный кот в сапогах и белобородый дед. А вот у луковки из пенопласта своя история: на ней навсегда оставили следы первые зубки моего первенца, который все норовил откусить у нее кусочек! Приближается декабрь, и я с нетерпением жду новогодних хлопот, а особенно того момента, когда мы вместе с внучками достанем с антресолей коробку с игрушками и начнется веселый переполох - встреча со старыми друзьями и определение им самого лучшего места на елке…Ляйсан Киямова, 61 год