Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Победительница конкурса «Новогодние реликвии» готовит для Кыш Бабая сюрприз

Сегодня, 29 декабря, в редакции «Казанских ведомостей» чествовали победителя конкурса «Новогодние реликвии» Галину Абдрашитову. История, написанная Галиной Ивановной, была опубликована на страницах нашей газеты под названием «Пузырь лопнул, а воспоминания остались…»
Главный редактор Венера Якупова поблагодарила читателей за участие в конкурсе, рассказав, что сотрудники получили большое удовольствие от рассказов, присланных в редакцию. Приз победительнице – путевку на два лица в резиденцию Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в селе Новый Кырлай Арского района, вручила директор туристической фирмы «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК» Юлия Таланова. «Стало уже доброй традицией проводить в преддверии Нового года совместно с газетой «Казанские ведомости» различные конкурсы. На этот раз темой стали «Новогодние реликвии».Очень важно, когда в семье реликвии сохраняются и передаются из поколения в поколение», - подчеркнула Юлия Иосифовна. А Галина Ивановна, в свою очередь, рассказала, что сподвигло ее участвовать в этом необычном конкурсе и о том, какой сюрприз она готовит Кыш Бабаю. 
КВ
Лента новостей