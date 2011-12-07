Победительница конкурса «Новогодние реликвии» готовит для Кыш Бабая сюрприз

Главный редактор Венера Якупова поблагодарила читателей за участие в конкурсе, рассказав, что сотрудники получили большое удовольствие от рассказов, присланных в редакцию. Приз победительнице – путевку на два лица в резиденцию Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в селе Новый Кырлай Арского района, вручила директор туристической фирмы «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК» Юлия Таланова. «Стало уже доброй традицией проводить в преддверии Нового года совместно с газетой «Казанские ведомости» различные конкурсы. На этот раз темой стали «Новогодние реликвии».Очень важно, когда в семье реликвии сохраняются и передаются из поколения в поколение», - подчеркнула Юлия Иосифовна. А Галина Ивановна, в свою очередь, рассказала, что сподвигло ее участвовать в этом необычном конкурсе и о том, какой сюрприз она готовит Кыш Бабаю.