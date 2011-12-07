Рафис Бурганов исполнил мечту казанской студентки от имени Президента РТ

Сегодня глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов вручил билеты на Кремлевскую елку от имени Президента республики Рустама Минниханова студентке колледжа Полине Щербич.Министр образования и науки напомнил, что 27 декабря в Москве прошел Госсовет по развитию добровольчества, в котором принял участие Президент РТ. В этот же день в рамках заседания состоялась благотворительная акция «Елка желаний», ее поддержал Рустам Минниханов.Участникам заседания добровольческого совета в Кремле предложили исполнить желания россиян, написанные ими на открытках. В Малахитовом фойе и Александровском зале были установлены две праздничные елки, которые украсили игрушками и открытками.«Цель акции – исполнение заветных желаний представителей социально незащищенных слоев населения, – рассказал Рафис Бурганов. – Руководители страны и регионов разобрали эти открытки, Рустам Нургалиевич тоже взял несколько. И открытка Полины Щербич досталась нашему Президенту».17-летняя Полина учится на втором курсе в Казанском строительном колледже на штукатура. Мечта девушки, находящейся без обеспечения родителей, – побывать на Кремлевской елке в Москве, которая состоится 6 января.Железнодорожные билеты, а также билеты на Кремлевскую елку приобретены. Запланирована однодневная поездка в Москву, во время которой студентка не только побывает на елке, но и на обзорной экскурсии по столице России.