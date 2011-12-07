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В «Салават Купере» будет заселен очередной дом

В седьмую новостройку второй очереди заселятся участники программы соципотеки.
В доме 18 жилых этажей, один подъезд, общая площадь квартир составляет 6,2 тыс. кв. метров. Все оборудованы электрическими плитами, фильтрами по очистке воды, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и пожарными извещателями.Инвестор — застройщик дома — Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. Технический заказчик — Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани, подрядчик — ООО «Ак Таш».
КВ
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