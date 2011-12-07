Что делать с поврежденными деньгами?

Помогут разобраться в проблеме эксперты Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.

Случается так, что у нас на руках оказывается поврежденная банкнота или монета. Естественно, возникает вопрос: что делать в подобных ситуациях и куда обращаться?

Деньги с небольшими повреждениями должны принимать и в торговых точках, и в банках. Это могут быть банкноты, которые испачкались, изношены, надорваны, потерты, с небольшими отверстиями или проколами, надписями ручкой или карандашом, с пятнами, оттисками штампов, без уголков или краев или монеты с незначительными механическими повреждениями.

Если же у вас на руках оказались серьезно поврежденные деньги, обменяет их только банк. Это может быть даже обрывок банкноты — главное, чтобы сохранилось не менее 55% от ее изначального размера. Можно обменять склеенную из кусочков банкноту, если один или несколько фрагментов составляют не менее 55% от полной площади. Возьмут на обмен даже склеенные обрывки двух разных банкнот одного номинала, если на фрагментах будут разные части изображения и каждый из них окажется размером не меньше половины целой купюры. Также в банке примут банкноту, при изготовлении которой был допущен брак.

Обменять получится и купюры, которые окрасились, к примеру, при случайной стирке с цветными вещами. Но при этом на них должны отчетливо просматриваться изображения. Нельзя обменять банкноту, испачканную специальной краской, которую банки используют для защиты от хищений при перевозке денег.

Что касается монет, банк обменяет оплавленные, погнутые, сплющенные, надпиленные, просверленные, сточенные металлические деньги при условии сохранения не менее 75% от полной массы, если можно однозначно определить номинал и быть уверенным, что это монета Банка России. Если у кассира кредитной организации не возникает сомнений в платежеспособности поврежденных денег, то обмен производится сразу. Сумма может быть выдана наличными или зачислена на счет.

Когда однозначно определить платежеспособность денег нельзя, банк по просьбе гражданина направляет их на экспертизу в Банк России. Сумма, соответствующая номиналу прошедших экспертизу банкнот и монет, в этом случае также будет выплачена через кассу кредитной организации или зачислена на счет гражданина. Экспертиза и обмен поврежденных денег производятся бесплатно вне зависимости от суммы.

Если повреждение настолько сильное, что банкнота или монета теряют платежеспособность, то такими деньгами нельзя расплатиться, обменять их тоже нельзя. Это касается расслоенных банкнот, купюр с надписями «Образец», «Тест», которые были нанесены при изготовлении, и обломков монет — кассовый работник кредитной организации просто вернет их клиенту.

Также ни в магазинах, ни в банке не примут деньги, вышедшие из обращения. А явные подделки обязаны будут передать в правоохранительные органы.

Кстати, кассовые работники розничных торговых сетей могут научиться определять подлинность и платежеспособность денежных знаков, пройдя бесплатный дистанционный курс, разработанный Банком России и доступный на сайте Университета Банка России. Зарегистрироваться там можно через представителей розничных сетей — ответственных координаторов.