Фарид Мухаметшин: Пандемия показала, насколько татарстанцы добросердечные, отзывчивые люди

Общая беда сплачивает всех

— Пандемия коронавирусной инфекции внесла значительные коррективы в нашу работу. Мы находились в поиске новых форм сотрудничества, коммуникации с избирателями. Главное — нам удалось сохранить работоспособность парламента.

Влияние пандемии на экономику очень серьезное. Меньше стало поездок, живых встреч. Появились новые дистанционные формы работы, которые пришлось всем нам осваивать.

Была большая поддержка федерального центра, в первую очередь сферы здравоохранения, врачей, работающих в «красной» зоне.

В Татарстане с первых дней карантина начал свою работу волонтерский центр по оказанию помощи гражданам. Пандемия показала, насколько татарстанцы добросердечные, отзывчивые люди. Общая беда сплачивает всех, независимо от возраста, национальности, уровня образования…

Крайне своевременной стала поддержка предпринимательства. Государство оказало посильную помощь не только представителям малого и среднего бизнеса, но и самозанятым.

Законы направлены на поддержку семьи

— В 2020 году Государственным Советом проведено 13 заседаний. Среди принятых социально значимых законов — внесение изменений в Семейный кодекс республики и республиканский закон об образовании. Эти изменения предоставили право детям из одной семьи ходить в один детский сад, учиться в одной школе.

Законодательно предусмотрено обеспечение учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Это огромный шаг. Мы ведем постоянный контроль за качеством школьного питания.

Также введена доплата за классное руководство. Это серьезная финансовая поддержка учителей, ее цель — усиление авторитета классного руководителя.

Внесение изменений в законодательство о мировых судьях позволило увеличить количество судебных участков, что повысило доступность правосудия для граждан.

Самый важный документ, работа над которым велась чрезвычайно сложно, — республиканский бюджет на 2021 год. Финансовые потери республики из-за пандемии составили около 40 млрд рублей. Но, несмотря на все трудности этого периода, удалось сохранить социальную направленность основного финансового закона Татарстана. Более 70% расходов в республиканском бюджете — социально значимые.

Будем взвешивать каждое решение

— В июле состоялось голосование россиян по поправкам к Конституции Российской Федерации. Мы готовимся внести изменения в Конституцию Татарстана согласно принятым поправкам в основной закон страны. Сейчас ждем большой блок социальных федеральных законов. Безусловно, мы их поддержим. Государственным Советом РТ уже проводится планомерная работа по приведению республиканского законодательства в соответствие с конституционными новеллами. Данный процесс будет проходить системно. Мы будем действовать аккуратно, не спеша, взвешивая каждое решение.

В 2021 году нас ожидают выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва. Выборы будут непростые, потому что очень много новых вызовов.

Сейчас Татарстан в Госдуме России представляют 15 депутатов. Их задача — защита интересов населения Татарстана на российском уровне. Они доносят до федеральных властей мнение руководства и населения республики по тем или иным вопросам. Поставлена задача, как минимум, сохранить нынешний уровень представительства Татарстана в нижней палате Федерального Собрания.

Наш долг — воздать дань уважения предшественникам

— В 2020 году мы отпраздновали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100-летний юбилей образования ТАССР. Прошло много мероприятий. Государственный Совет РТ провел торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня подписания Декрета «Об Автономной ТССР». В честь юбилея во всех районах и городах прошли сессии местных советов, на которые были приглашены ветераны.

Мы привели в порядок могилы многих общественных и политических деятелей республики, руководителей предприятий, которые оказали огромное влияние на развитие республики. Это очень важное дело. К сожалению, некоторые захоронения были заброшены, и это при живых детях и внуках.

Большим событием стал выход в свет четвертого тома книги «Татарстан: новейшая история». Он посвящен периоду 1998–2000 годов. Наш долг — воздать дань уважения предшественникам, работавшим на процветание Татарстана.