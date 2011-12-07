Казань готовится к встрече Нового года

Горожан и гостей Казани ждут нарядно украшенные многочисленные парки и скверы, открылись все 65 елочных городков. А для поклонников здорового образа жизни в нашем городе работают 18 ледовых катков и 8 освещенных лыжных трасс.

Итоги подготовки Казани к предстоящим каникулам для детей и взрослых подвели в исполкоме города на минувшем «деловом понедельнике».

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности горожан в местах массового скопления людей: на новогодних елках в районах города, катках и парках. У центральных елок города организованы круглосуточные посты полиции. В местах расположения новогодних елок и проведения праздничных мероприятий предусмотрены дополнительные посты ГИБДД.

В новогодние праздники к работе, помимо штатных сотрудников, дополнительно привлекут порядка тысячи полицейских, военнослужащих Росгвардии и даже сотрудников частных охранных агентств.

Повышенное внимание в период подготовки и проведения новогодних праздников уделено безопасности и антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан. Специалисты провели комплексные обследования елочных городков с участием профильных служб, администрации районов и организаторов мероприятий.

Всего в столице РТ новогодние мероприятия пройдут на 94 площадках, из них 8 основных. Это главная городская елка на площадке у центра семьи «Казан», елочный городок на Кремлевской набережной и 6 районных елок.

На этих площадках дежурство сотрудников МВД организовано в круглосуточном режиме вплоть до закрытия елочных городков 14 января.

Напомним, кроме новогодних гуляний впереди еще один важный праздник. В ночь с 6 на 7 января в 43 православных храмах Казани пройдут праздничные богослужения, посвященные Рождеству Христову. Вопрос обеспечения безопасности верующих, пришедших в храмы города, является одним из приоритетных, отметил в связи с этим начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.

Кроме того, в исполкоме Казани предупредили автомобилистов города о предстоящем ограничении и закрытии для движения отдельных участков нескольких улиц города.

Так, с 20 декабря до 14 января в связи с праздничными мероприятиями для проезда закрываются улицы Шигабутдина Марджани (от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима) и Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова). Ограничение движения будет действовать на участке дороги по улице Бондаренко.

В связи с этим в городском комитете по транспорту напомнили об альтернативе в виде общественного транспорта. Например, в новогоднюю ночь до 2 часов после полуночи по 22 основным маршрутам запланирована работа 64 автобусов, троллейбусов и трамваев. А станции Казанского метрополитена в этот день будут принимать пассажиров до полуночи.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 в период новогодних праздников будут работать все муниципальные общественные туалеты. Особое внимание уделят санузлам, расположенным в местах народных гуляний и массового скопления людей.

Это туалетные модули, находящиеся у центра семьи «Казан», в Горкинско-Ометьевском лесу, парках «Крылья Советов», ЦПКиО, «Черное озеро», «Сосновая роща», «Континент», «Калейдоскоп», у ДК им. Саид-Галиева, на площади перед театром им. Г.Камала и на улицах Островского, Петербургская и Баумана. В период с 31 декабря по 2 января их работу решено продлить до 2 часов ночи. В дополнение к уже имеющимся стационарным общественным туалетам здесь установят еще 50 биотуалетов.

В преддверии длинных новогодних праздников в Казани введен особый противопожарный режим — на период с 20 декабря по 10 января. В связи с этим руководителям управляющих компаний города рекомендовано провести проверку на предмет противопожарной безопасности подвальных помещений и чердаков многоквартирных домов. А также обеспечить закрытие входов на чердачные помещения посторонним лицам. Так что сходить в гости к Карлсону, живущему на крыше, на новогодние праздники не удастся.

Начальник городского управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов призвал казанцев в преддверии длинных новогодних праздников отнестись с особым вниманием к состоянию дымоходов и вытяжки, проверить их тягу и в случае необходимости вызвать аварийные службы или самостоятельно прочистить выходы вентиляционных труб в помещениях квартиры, дома.

В ходе подготовки праздничного стола, как правило, кухонные вытяжки работают с особой нагрузкой, поэтому важно заранее провести их профилактический осмотр. Отравление угарным газом — особо частая причина обращения за медицинской помощью в новогодние праздники. Чтобы избежать этого, Тимурханов рекомендовал не забывать о соблюдении простых правил эксплуатации газовых и электроприборов.