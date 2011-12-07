Новый парк в поселке Васильево: в обсуждение проекта включились и его жители

Сейчас к обсуждению проекта реновации активно подключились и сами васильевцы. Изменения и дополнения в проект архитекторов предложили жители поселка в ходе социологического опроса, оперативно проведенного в соцсетях. Их обсуждению были посвящены онлайн-слушания, организованные разработчиком проекта — архитектурной компанией «Мириада Групп». В них приняли участие представители администрации Зеленодольского района РТ, эксперты, авторы концепции и представители СМИ.

Так, согласно опросу, предложение организовать беговые дорожки вокруг стадиона одобрило подавляющее большинство опрошенных (92,8%). Конечно с современным удобным покрытием для этого вида физкультуры. А вот какое именно покрытие, из каких материалов? Этот вопрос пока остается открытым. Не забудем при этом, что проектантам необходимо вписаться в бюджет выделенных на это средств. Беговые дорожки будут хороши и для организации в зимнее время небольшой лыжной трассы.

Стадион лесокомбината сейчас представляет унылое зрелище. От трибун остался лишь каркас. Надо ли заново сделать трибуны для зрителей? Мнения в ходе слушаний разделились. Если принимать во внимание нынешнюю эпидемиологическую ситуацию, то рассадка зрителей на трибуны во время проведения культурно-массовых мероприятий имеет свои сложности. Сторонники создать удобные сидячие места для комфорта пришедших на какой-либо праздник или спортивное мероприятие возражают: пандемия пришла не навечно, а возрожденный стадион послужит людям многие десятилетия. Поэтому нужно предусмотреть удобства уже сейчас, сразу. Сами жители Васильево ответили так: трибуны нужны! За них проголосовали 86,6% опрошенных.

О территориях вокруг стадиона. Проектанты развели подальше друг от друга зоны отдыха взрослых и молодежи — так что зажигательные музыкальные вечера молодых не нарушат покой старшего поколения. Кстати, скорей всего, молодежная зона в будущем разрастется и выйдет к берегу озера Карасиха. Отдых у воды — что может быть лучше жарким летом?

Остается открытым вопрос с ограждением этой новой парковой зоны. Но участники слушаний единодушно пришли к мнению, что въезд автомобилей на парковую зону недопустим в любом случае. Предполагается предусмотреть другие виды препятствий для любителей заезжать на газоны. Но парковка, пусть и небольшая, все же необходима. Ее планируют организовать на въезде в парковую зону, в районе улицы Волжской.

Более подробно с проектом реновации территории зеленодольского поселка Васильево можно ознакомиться на сайте нашего издания.

Концепция проекта предоставлена пресс-службой архитектурной компании «Мириада Групп».