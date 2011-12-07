Роспотребнадзор в РТ проверил за две недели 370 магазинов

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

— С середины октября мы отмечаем рост числа заболевших, связанный с сезонным подъемом ОРВИ, — напомнила Любовь Авдонина. — Если в октябре мы регистрировали в среднем около 40 случаев в день, то в ноябре показатель вырос до 67, а в декабре — до 100. Вместе с тем еженедельный темп прироста сохраняется на уровне 0,8%, что говорит о том, что ситуация стабильна.

За 27 декабря зарегистрирован 21 случай выздоровления, в общей сложности в республике насчитывается 10658 выздоровевших.

— Ситуация стабильна, система здравоохранения работает в прежнем порядке, — отметил Владимир Жаворонков.

Под медицинским наблюдением находится 1630 человек, имевших контакт с заболевшими. За 27 декабря в РТ проведено 8265 тестов на коронавирус, в общей сложности в республике их сделали 1420 млн. При этом охват тестированием на коронавирус в РТ составляет 211,4 на 100 тысяч человек.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают следить за исполнением требований санитарно-эпидемиологической ситуации. За минувшие две недели было проверено 370 магазинов, приоритет отдавался крупным ТЦ. В 25 из них были выявлены нарушения.

— К сожалению, в суете с большим количеством покупателей и продавцы, и клиенты забывают о мерах профилактики. Выявлялись факты пренебрежения мерами индивидуальной защиты, отсутствия антисептиков на рабочих местах, — сообщила Любовь Авдонина.

Проверки коснулись и общепита, особенно в части проведения новогодних корпоративов. За две недели Роспотребнадзор посетил 140 объектов, в 6 из них были выявлены нарушения.