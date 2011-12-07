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Шадриков: Самым «капиталоемким» направлением в 2020 году стала охрана водных объектов

Татарстан участвовал в четырех федеральных проектах нацпроекта «Экология».

Глава Минэкологии РТ Александр Шадриков доложил, что на участие в четырех федеральных проектах нацпроекта «Экология» из бюджета Татарстана было направлено 665 млн рублей. Еще 2,21 млрд рублей было направлено из федерального бюджета.

На встрече с журналистами министр отметил, что годом ранее республика уже занимала первое место в ПФО по вкладам в экологию. Пока подводятся итоги 2020. При этом он добавил, что самым «капиталоемким» направлением стала охрана водных объектов, а также строительство и реконструкция очистных сооружений. Сейчас в Татарстане функционирует 181 очистное сооружение разных форм собственности, из них 131 осуществляет сброс в водные объекты.

В связи с этим ведомство начало работу по проектам «Чистая страна» и «Сохранение лесов».

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