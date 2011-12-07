В мэрии Казани ищут руководителя Проектного офиса

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В мэрии Казани объявили о старте заявок на должность руководителя Проектного офиса.
По сообщению пресс-службы, итоги отбора подведут в конце января 2021 года после собеседования и встречи с мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным.
Отмечается, что Проектный офис станет новой структурой в казанском исполкоме. Желающим заполучить вакантную должность необходимо заполнить анкету на сайте мэрии, представить необходимый пакет документов, а после пройти оценку профессиональных навыков и умений.