В мэрии Казани ищут руководителя Проектного офиса

В мэрии Казани объявили о старте заявок на должность руководителя Проектного офиса.

По сообщению пресс-службы, итоги отбора подведут в конце января 2021 года после собеседования и встречи с мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным.

Отмечается, что Проектный офис станет новой структурой в казанском исполкоме. Желающим заполучить вакантную должность необходимо заполнить анкету на сайте мэрии, представить необходимый пакет документов, а после пройти оценку профессиональных навыков и умений.