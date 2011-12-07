Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В мэрии Казани ищут руководителя Проектного офиса

Результаты отбора станут известны в январе следующего года.

В мэрии Казани объявили о старте заявок на должность руководителя Проектного офиса.

По сообщению пресс-службы, итоги отбора подведут в конце января 2021 года после собеседования и встречи с мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным.

Отмечается, что Проектный офис станет новой структурой в казанском исполкоме. Желающим заполучить вакантную должность необходимо заполнить анкету на сайте мэрии, представить необходимый пакет документов, а после пройти оценку профессиональных навыков и умений. 

КВ
Лента новостей