Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Воробьиная столовая открылась в сквере на улице Парина

Зимой на деревьях в казанском сквере на Парина по традиции появляются кормушки для птиц.

Вот и сейчас, с наступлением зимних холодов, добрые жители близлежащих домов развесили столовые для пернатых обитателей сквера. Чьими-то заботливыми руками изготовлен и невысокий домик, куда могут залететь только воробушки и синички. Птички сразу же узнали, где в непогоду можно подкрепиться и защититься от снега, поэтому в этом домике всегда много маленьких юрких гостей. 

А голуби и вороны из-за своего крупного размера не могут воспользоваться такой кормушкой. Им остается только с независимым видом прогуливаться под деревьями в ожидании корма, который иногда сыплется из воробьиной столовой. Но для этих птиц прокормиться в городе не проблема...

КВ
Лента новостей