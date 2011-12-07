Воробьиная столовая открылась в сквере на улице Парина

Вот и сейчас, с наступлением зимних холодов, добрые жители близлежащих домов развесили столовые для пернатых обитателей сквера. Чьими-то заботливыми руками изготовлен и невысокий домик, куда могут залететь только воробушки и синички. Птички сразу же узнали, где в непогоду можно подкрепиться и защититься от снега, поэтому в этом домике всегда много маленьких юрких гостей.

А голуби и вороны из-за своего крупного размера не могут воспользоваться такой кормушкой. Им остается только с независимым видом прогуливаться под деревьями в ожидании корма, который иногда сыплется из воробьиной столовой. Но для этих птиц прокормиться в городе не проблема...