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Жаворонков: При плановой госпитализации ПЦР-анализ на COVID-19 не нужен

Для плановых пациентов с признаками ОРВИ в больницах будут созданы буферные зоны.

Замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков сообщил, что при плановой госпитализации ПЦР-анализ на COVID-19 татарстанцам больше не потребуется.

Сообщается, что для плановых пациентов с признаками ОРВИ в больницах будут созданы буферные зоны. При этом сидящим в приемном покое убирать результаты анализа не нужно, поскольку для реализации поправки к приказу российского здравоохранения понадобится несколько дней. Все вопросы предусмотрены ведомством, пояснил он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

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