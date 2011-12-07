Жаворонков: При плановой госпитализации ПЦР-анализ на COVID-19 не нужен

Замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков сообщил, что при плановой госпитализации ПЦР-анализ на COVID-19 татарстанцам больше не потребуется.

Сообщается, что для плановых пациентов с признаками ОРВИ в больницах будут созданы буферные зоны. При этом сидящим в приемном покое убирать результаты анализа не нужно, поскольку для реализации поправки к приказу российского здравоохранения понадобится несколько дней. Все вопросы предусмотрены ведомством, пояснил он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».