Кто заразил казанских пенсионеров любовью к музеям?

В этой комиссии она работает с 2010 года. Проект «Музеи - ветеранам» действует с 2011 года. И в результате кипучей деятельности Риммы Усмановны ежегодно 400 пенсионеров посещают музеи на безвозмездной или благотворительной основе не только в Казани, но и по республике, ездят с экскурсиями в Елабугу, Чистополь, Лаишево, Болгар, Биляр, Раифу, на остров-град Свияжск, в Музей Тукая в Кырлае. Римму Гимадутдинову можно назвать фанатом музейного дела, так глубоко она изучила эту область культуры, где требуются специальные знания по музыке, литературе и живописи. Римма Усмановна - выпускница физико-математического факультета, и, если бы в 1961 году ей сказали, что она будет водить пенсионеров в музеи города и республики, она вряд ли бы поверила. К моменту выпуска из университета она, возможно, неплохо разбиралась в сортах пшеницы, ведь два сезона во время учебы работала на целине и имеет медаль «За освоение целинных земель». Полные поезда едущей на целину молодежи, веселые однокурсники рядом, всегда поющие или танцующие под прихваченный с собой патефон. Все преодолимо, даже песчаные бури в степи, ночевки в палатках, незнакомый доселе тяжелый физический труд. Закалка целиной осталась на всю жизнь, но с трудностями Римма Усмановна столкнулась еще в раннем детстве. Римме было три года, когда началась война и она тяжело заболела. Ее спас утиный бульон. Родственник помог, принес в те голодные времена для больного ребенка утку, благодаря которой Римма выжила. Она помнит, как в День Победы ликовали вокруг соседи, тогда ей было 6 лет.После университета Римма Усмановна была направлена на работу в НПО «ГИПО». Это научно-производственное объединение при оптико-механическом заводе, который был эвакуирован во время войны из Ленинграда под Казань. Он «прижился» возле Дербышек, образовав там после своего появления большой городской район с одноименным названием.Римма Усмановна доросла от инженера-программиста вычислительного центра ГИПО до ведущего инженера. За хорошую работу не раз отмечалась почетными грамотами, ее портрет был на Доске почета НПО «ГИПО». Активный характер Риммы требовал общественной работы, и ее привлекали к делам по профсоюзной линии. К пенсионному возрасту чем только не наградили Римму Усмановну за безупречную работу - медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», орден «Знак почета» и знак «Победитель соцсоревнования».Расставаться с ГИПО Римме Усмановне не хотелось. Будучи пенсионеркой, она стала экономистом при спортивном комплексе ГИПО и доросла там до замдиректора. Энергичная и полная жизненной активности пенсионерка была привлечена к работе городского совета ветеранов в постоянной комиссии по организации досуга пенсионеров.Римма Усмановна - человек, который любит учиться, самообразованием она занималась всегда. Чтобы соответствовать своей новой должности, ознакомилась с учебным пособием для вузов «Основы музейного дела». На курсах на филологическом факультете КФУ не только усовершенствовала свой татарский язык, но и за две недели освоила арабскую письменность, вызвав восторг и восхищение преподавателей. Всех, кому Римма Гимадутдинова читала наизусть стихи Пушкина, Державина, Фатиха Карима, удивляет, как много она помнит наизусть. Римме Усмановне Гимадутдиновой хочется делиться со всеми новыми знаниями, которые она приобрела, впитала в себя, став куратором музеев. Она в курсе всех выставок и мероприятий, посвященных тому или иному поэту, художнику, музыканту. Ей хочется показать всем, как красиво звучит стих Державина на татарском языке. Она читает Державина и Пушкина на праздниках поэзии и на русском, и на татарском. Перечисление всех мероприятий, где она принимает участие, займет немало места, легче съездить с ней на экскурсию или сходить в музей. Она неоднократно награждена благодарственными письмами - от мэра Казани, Музея 1000-летия Казани, Союза писателей РТ, Национального музея РТ, Академии наук РТ, Министерства культуры РТ - и имеет еще много почетных грамот за общественную работу. Но дороже всего Римме Усмановне, похоже, стихотворение одного из пенсионеров, которому она привила любовь к прекрасному. Она читает его наизусть. Стихотворение посвящено ей и с добрым юмором заканчивается обещанием пойти в музей. К 80-летнему юбилею Римма Усмановна подошла полной жизненной энергии и готовности служить людям. Хочется сказать ей «Так держать!» и отправиться вместе с ней на очередную выставку.