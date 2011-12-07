Зимний рынок: продавцы-неваляшки и пляски вокруг товаров

Торговля здесь идет своим чередом. Покупатели пестрыми лентами обвивают стойки и лотки, прицениваются и звенят мелочью. Но половина торговых мест пуста, видимо, держатся до последнего только самые стойкие. Продавцы похожи на больших мягких неваляшек, так много на них одежды. Щеки закрыты шарфами чуть ли не до самых глаз. Даже просто смотреть на них холодно.Девушка, предлагающая какие-то соленья и домашние консервы, на своем рабочем месте пританцовывает, что-то тихонько напевая. Белый густой пар почти скрывает ее лицо.- Ну и как, - спрашиваю, - помогает пляска?- Ага. Если целый день двигаться, почти не мерзнешь, - соглашается она. - Остановишься - превратишься в сосульку.Ее тетушки-соседки, разложившие на столах свои хозяйственные товары, укутались одним пледом. Сидят на ящиках, тесно прижавшись друг к другу, румяные и пышные. Но долго ли так просидишь в мороз?..Высокий мужчина, стоящий возле открытой палатки с разной одеждой, выбивая чечетку, выкрикивает слова на незнакомом языке, похожие на заклинания. Не приспособлен южанин к нашим зимам, бедолага!Нарезаю круги по территории рынка. Удивляюсь, какая вокруг чистота и порядок - приятно посмотреть! Но руки и ноги постепенно холодеют и немеют. Не выдерживаю и забегаю в первый попавшийся павильон с закрывающейся дверью в надежде хоть немного согреться. В металлической коробке с тонкими стенами притаилась женщина средних лет, тоже напоминает капусту. В ногах стоит портативный тепловентилятор, выдувающий теплый воздух.- Утром при мысли о работе у меня леденеет тело, - вздыхает продавщица. - Здесь хотя бы обогреватель можно включить. А те, кто под навесами расположились, реально самоубийцы. Не случайно работники рынка со временем обзаводятся целым букетом хронических заболеваний. У кого гайморит, у кого проблемы с почками. Конечно, кутаемся, выпиваем по 5 - 6 стаканов горячего чая за смену. Кое-кто и крепким алкоголем пытается спастись. Но разве это поможет?! Вот так и трудимся - жить-то надо…Согревшись, направляюсь в сторону остановки. Скорее бы оказаться в своей милой кухоньке, сварить двойную порцию горячего ароматного кофе. Не представляю, как можно работать на улице в такую погоду. Неужели организм приспосабливается, когда нужда заставляет?