Детский психолог: Задача родителей и взрослых – обращать внимание на любые изменения в ребенке

От депрессивного состояния никто не застрахован, поэтому родителям следует обращать внимание на любые изменения в поведении подростка. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала директор татарстанского ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции „Росток“» Дарья Охотникова.

«К сожалению, сейчас психиатры говорят в целом о тенденции сильного роста депрессивных состояний, в том числе говорят о росте скрытых депрессий у подростков. И тогда наша задача — и родителей, и взрослых, которые находятся рядом, — обращать внимание на микроизменения в ребенке. Был веселый — замкнулся. Или был спокойный — стал какой-то очень уж веселый. Плохо ест, или, наоборот, много ест», — заметила специалист.

Также родителям надо следить за собой. Так как, если взрослый не сможет справиться со стрессом, ресурсов для поддержки ребенка у него будет мало.

«Банальный совет — разговаривать, но мы разговариваем очень интересно с детьми: что получил, что поел, до свидания. Или начинаем им рассказывать свою точку зрения. А им нужно, чтобы мы их слушали. Закрыли рот и слушали. И даже если он несет, на наш взгляд, какую-то ересь и мы с этой точкой зрения категорически не согласны, моя задача как взрослого — удержаться и дать ему договорить», — считает Охотникова.

Она также заметила, что разговор с подростком должен быть аргументированным, так как «современные подростки, на самом деле, потрясающие, они очень вдумчивые, гораздо более свободные, чем мы с вами, у них есть своя точка зрения, и они очень хотят, чтобы эту точку зрения как минимум услышали».