Юных казанцев приглашают к участию в международном конкурсе рисунков

Стартовал международный конкурс рисунков «Всемирное наследие – Молодежное видение 2021». Он проводится среди школьников городов, где есть объекты, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что свои работы для участия в этом творческом состязании могут прислать и юные художники из Казани, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы принимаются до 30 апреля. Возраст участников – от 9 до 15 лет. На конкурс можно оправить до трех работ размером 10x14 см.

С более подробной информацией об условиях конкурса можно ознакомиться на его сайте.