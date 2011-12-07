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Жители РТ могут пройти опрос по возможностям отдыха на территории республики

Результаты опроса будут использованы для планирования развития комфортной среды для жизни и отдыха татарстанцев.

Татарстанцам предлагают пройти опрос, посвященный возможностям организации отдыха на природе на территории республики, сообщает  Дирекция по развитию природных территорий Фонда «Институт развития городов РТ», которая занимается исследованием.

Опрос включает в себя данные о предпочтительных видах отдыха, регионах, в которых отдыхают на природе жители РТ, а также о дополнительных возможностях и сервисах, которые татарстанцы хотели бы наблюдать в республике.

Результаты исследования будут использованы ля планирования развития комфортной среды для жизни и отдыха татарстанцев. 

Пройти опрос можно по ссылке. Предложения и рекомендации можно направить в соцсети Дирекции: https://www.instagram.com/eco.tatar/ и https://vk.com/eco.tatar. 

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