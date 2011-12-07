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Долги по зарплате в Татарстане уменьшились почти на 9 миллионов рублей

В республике продолжается планомерная работа с руководителями предприятий – должниками по заработной плате.

Долги по зарплате в Татарстане сократились почти на 9 миллионов рублей. По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, казанское ООО «Горизонталь Поволжье» выплатило 1 работнику задолженность по заработной плате в размере 422 тысячи рублей.

ООО «Фактор» г. Казани погасил долги перед 8 сотрудниками. Общая суммы выплаченного долга составила 471 тысяч рублей.

А ООО «Ярыш» в Апастовском районе 655 сотрудниками выплатило долги по зарплате на сумму 7 миллионов 837 тысяч рублей.

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