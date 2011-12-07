Казанцы приняли участие в международной акции «Диктант Победы»

Мероприятие проводится ежегодно с 2019 года, имеет всероссийский статус, но фактически уже стало международным. В прошлом году в акции приняли участие более миллиона человек из десятков стран со всего мира.

В Татарстане в 2019 году «Диктант Победы» прошел на 8 региональных площадках, в нем приняли участие около 800 человек. Через год акция проводилась уже на 88 площадках, из них 75 были организованы на базе общеобразовательных учреждений. В очном формате этот диктант написали тогда 5226 человек, более 7 тысяч татарстанцев участвовали в акции в режиме онлайн.

В этом году в республике количество площадок выросло уже до 159. Желающие могли присоединиться к акции и писать диктант на базе 130 общеобразовательных организаций, 11 организаций высшего образования, 2 профессиональных образовательных организаций, 2 музеев, 3 войсковых частей, 5 учреждений силовых структур, 5 военных учебных заведений, 3 предприятий республики, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.

Основной целью акции является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности общества, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны. Участвовать в акции можно очно или в режиме онлайн. Участие бесплатное и добровольное. Желающие проходят регистрацию на официальном сайте диктантпобеды.рф.

Всего в задании в этом году было 25 вопросов по тематике Великой Отечественной войны — 20 федерального уровня и 5 регионального. На ответы давалось 45 минут.

Как рассказала «КВ» учитель истории лицея № 23 Айгуль Мустафина, для участия в акции в режиме онлайн зарегистрировались все ученики с 8-го по 11-й класс. Доступ к тестовым заданиям открылся в 2 часа дня, и ребята дружно приступили к их выполнению во время урока.

«Наши ученики принимают участие в акции с большим желанием, — рассказала Айгуль Фагимовна. — Это ведь не только возможность проверить свои знания, диктант добавит баллов абитуриентам при поступлении. Дополнительные баллы будут засчитываться ребятам, успешно прошедшим тестирование. К тому же приятно осознавать, что ты стал частью грандиозного проекта, ведь за минувшие годы участие в нем приняли более 1,5 миллиона человек по всему миру».

Те, кто решил писать диктант очно на площадке, явились на место заранее, поскольку необходимо было получить специальные бланки. Результаты теста татарстанцы узнают в личном кабинете участников после обработки всех работ.

Участники акции получают именные дипломы, которые выдаются в электронном виде. Их можно не только распечатать, но и разместить на своих страничках в соцсетях. Также всем участникам начисляются баллы-награды. Организаторы обещают, что победители получат призы и подарки.

Максимальный результат, который можно получить за правильные ответы, — 25 баллов. Участники с таким количеством баллов получают дипломы, которые, по решению Минобрнауки РФ, дают абитуриентам при поступлении в вуз дополнительные баллы.

Результаты акции будут известны примерно через месяц. Но уже сейчас на сайте опубликованы ответы на вопросы. Участники проекта сами могут оценить свои шансы на победу еще до объявления результата.

Зал «Симонов» в здании КНИТУ-КАИ в качестве площадки для тестирования предварительно выбрали 50 человек. Но каково же было изумление организаторов, когда комплекты заданий пришлось распечатывать дополнительно несколько раз! В итоге зал едва вместил 107 участников.

Организовать акцию в вузе взялись начальник отдела управления воспитательной работы Евгения Зайцева, старший преподаватель кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Наталья Топал и заведующий лабораторией этой же кафедры Михаил Соколов.

Как рассказала Наталья Топал, она на основании личного опыта преподавателя истории убедилась, что интерес молодежи к изучению этого предмета год от года растет. Вероятно, сказывается влияние подобных мероприятий, в том числе и таких акций, как «Бессмертный полк». «Мы не допустим подмены понятий, не дадим угаснуть памяти и не позволим сломить ключевую идентичность народа», — сказала она.

Обращаясь к студентам, доктор исторических наук, профессор Ирина Гатауллина отметила, что современная молодежь полагается не на собственную память, а на интернет и гаджеты. По ее словам, такое явление может в дальнейшем привести к подмене понятий, манипуляции сознанием и, что самое страшное, к исторической фальсификации. Чтобы этого не допустить, чтобы углубить знания истории, стимулировать к ее изучению молодежь, и проводятся такие мероприятия.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов отметил, что акция призвана укрепить знания о героических поступках фронтовиков, тружеников тыла, рассказать молодому поколению о невероятной силе духа, которая присутствовала в нашем народе. «Участие и подготовка к тестированию позволят татарстанцам лучше узнать факты о Великой Отечественной войне. Важно не только самому знать историю, но и передавать эти знания подрастающему поколению», — сказал он.