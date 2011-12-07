Минниханов освободил Редько от должности председателя Госкомитета РТ по закупкам

Ольга Редько ушла с должности председателя Госкомитета Татарстана по закупкам. Рустам Минниханов уже подписал соответствующий указ.

«Освободить Редько Ольгу Андреевну от должности председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам по собственному желанию», — говорится в документе от 29 апреля этого года.

Пост Редько занимала последние шесть лет – с 2014 года. Перед этим она занимала должность главы управления государственных закупок республики.

Кто теперь станет председателем государственного комитета РТ по закупкам, пока не известно.