Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов освободил Редько от должности председателя Госкомитета РТ по закупкам

Редько работала в комитете последние шесть лет – с 2014 года.

Ольга Редько ушла с должности председателя Госкомитета Татарстана по закупкам. Рустам Минниханов уже подписал соответствующий указ.

«Освободить Редько Ольгу Андреевну от должности председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам по собственному желанию», — говорится в документе от 29 апреля этого года.

Пост Редько занимала последние шесть лет – с 2014 года. Перед этим она занимала должность главы управления государственных закупок республики.

Кто теперь станет председателем государственного комитета РТ по закупкам, пока не известно. 

КВ
Лента новостей