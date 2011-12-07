Речной порт Казани запускает ежедневные рейсы по Каме и Волге. Об этом сообщает пресс-служба Минстранса РТ.

С 30 апреля из будут организованы ежедневные рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, а также до Ташевки и Шеланги. Теплоходы также отправятся в Кзыл Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени.

Как рассказала и. о. директора Казанского пассажирского речного порта Эльмира Захватова, новых направлений в этом году нет, однако есть небольшие изменения.

«По желанию пассажиров мы перенесли рейс до Ташевки с 7.15 на 7.25. Все теплоходы технически готовы», — сказала она. Известно, что первый рейс организован в Верхний Услон.

Также, Захватова добавила о существовании «скоростных линий» из Казани до Болгара и Тетюш.

В связи с эпидемиологической обстановкой татарстанцев убедительно просят придерживаться всех мер предосторожности. В пресс-службе предупреждают, что в здание порта служба охраны будет впускать только по 10 человек, предварительно измерив температуру бесконтактным градусником.