В Казани осужденные начнут производить мороженое

В казанской исправительной колонии №19 планируют запустить производство мороженого. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РТ.

Известно, что для этого на территории планируется открыть производственный участок. В колонии закупают фризеры – специальное оборудование для производства мороженого. Приобрести его рассчитывают за счет прибыли, полученной от производственной деятельности.

Мороженое будет реализовываться через магазин для осужденных при исправительной колонии. Так, на производстве они смогут заработать средства для погашения исковых обязательств.