В Татарстане время ночного намаза будут определять по примеру Астрахани

В Татарстане время ночного и утреннего намазов будут определять по примеру Астраханской области. Это связанно с географической особенностью региона — с мая и до начала августа на протяжении ночи белизна на горизонте не исчезает. Поэтому невозможно астрономически рассчитать точное время молитвы, сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана.

Совет улемов ДУМ РТ принял решение — вычислять время наступления и завершения ночи по примеру того региона, где она наступает по-настоящему. В данном случае Астрахань находится на той же долготе, что и Казань, но на 46-й широте, а столица республики — на 55-й.

Поэтому в Казани в ночь с 4 на 5 мая утренняя молитва наступает в 23.44, а 5 мая, с заходом солнца, настоящей ночи уже не будет. При этом согласно писаниям, пятикратный намаз нужно совершать в строго определенный промежуток времени.