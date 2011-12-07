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В Татарстане время ночного намаза будут определять по примеру Астрахани

Ежегодно с мая и до начала августа из-за географических особенностей республики изменяется время проведения ночного и утреннего намазов.

В Татарстане время ночного и утреннего намазов будут определять по примеру Астраханской области. Это связанно с географической особенностью региона — с мая и до начала августа на протяжении ночи белизна на горизонте не исчезает. Поэтому невозможно астрономически рассчитать точное время молитвы, сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана.

Совет улемов ДУМ РТ принял решение — вычислять время наступления и завершения ночи по примеру того региона, где она наступает по-настоящему. В данном случае Астрахань находится на той же долготе, что и Казань, но на 46-й широте, а столица республики — на 55-й.

Поэтому в Казани в ночь с 4 на 5 мая утренняя молитва наступает в 23.44, а 5 мая, с заходом солнца, настоящей ночи уже не будет. При этом согласно писаниям, пятикратный намаз нужно совершать в строго определенный промежуток времени.

КВ
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