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Воспитателям казанских детсадов, дежурившим в майские праздники, предоставят отгулы

В дошкольные образовательные учреждения примут всех детей, чьи родители работают в майские выходные.

Воспитателям детских садов Казани, которые будут дежурить в майские праздники с 4 по 7 мая, предоставят дополнительные отгулы. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе мэрии. 

«В детских садах предварительно был проведен опрос среди родителей, чтобы определить, сколько мест необходимо организовать в дежурных группах. Воспитателям, которые будут работать в нерабочие дни с 4 по 7 мая, будут предоставлены дополнительные отгулы», — говорится в сообщении. 

При этом в период майских праздников в детские сады Казани планируется принимать всех детей, чьи родители будут работать в это время, вне зависимости от их профессии, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора сделал майские праздники непрерывными до 11-го числа. Помимо этого у татарстанцев будут дополнительные выходные. Так как 13 мая 2021 года объявлено начало проведения праздника Ураза-байрам.

КВ
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