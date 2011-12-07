Главный детский психиатр-нарколог РТ рассказал, что нужно делать родителям, увидевшим курение своих несовершеннолетних детей

Главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ Степан Криницкий рассказал, что нужно делать родителям, увидевшим курение своих несовершеннолетних детей.

Криницкий отметил, что прежде чем ругать свое чадо, родителю необходимо установить с ним психологический контакт. В противном случае, «ребенок будет больше конспирироваться». Только тогда он сможет понять мотивы и причины такого поведения, если, конечно, он не курит сам. В этом случае «ребенок слепо копирует установки взрослых».

Если семья не курящая, нужно разобраться «откуда это зло пришло» — от друзей, телевизионной пропаганды, внутреннего интереса ребенка. При этом, детский психиатр-нарколог рекомендует возвращаться к проблеме каждый день без упреков и угроз. По его мнению, нужно разобраться, есть ли какое-то внешнее давление.