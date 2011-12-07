Метшин: Все самые значимые события, все те достижения, которые есть у столицы Татарстана на сегодняшний день, мы связываем с именем нашего президента

Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал инициативу Рустама Минниханова выдвигаться на второй президентский срок, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«Все самые значимые события, все те достижения, которые есть у столицы Татарстана на сегодняшний день, мы связываем с именем нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова», — уточнил градоначальник.

Метшин также напомнил о президентских программах, которые были реализованы на территории Казани и районов и отметил, что они «в подавляющем большинстве абсолютно не имеют аналогов ни в Поволжье, ни в других регионах России».

Напомним, Рустам Минниханов заявил о своем намерении выдвигаться на второй президентский срок на встрече с волонтерами республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».



