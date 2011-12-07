Минэкономики РТ подготовило памятку о мерах поддержки для предпринимателей

Минэкномики РТ подготовило памятку с федеральными и республиканскими мерами поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в документе собрана вся информация о том, кому положена помощь и как ее получить, а также все нормативные и правовые акты и постановления. Документ постоянно обновляется, скачать его можно по ссылке.

Кроме того, предприниматели всегда могут обратиться на «горячую линию» министерства экономики РТ: 8 (843) 524-90-90.