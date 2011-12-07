«Солнце в ладони» - подарок ко Дню защиты детей

Программа праздника очень насыщенная. С самого утра на официальном сайте Нацмузея РТ стартует онлайн-акция «Я и музей». После открытия этой виртуальной выставки детских рисунков состоится мастер-класс по изготовлению декоративного самолетика «Игрушки военных лет».

Также всех ждут на мастер-классе «Пусть всегда будет солнце», где дети и взрослые смогут научиться делать разные солнышки, и на мастер-классе по ручной лепке из глины. Фотографиями своих поделок можно будет сразу поделиться на своих страницах в соцсетях с хештегом #яимузей.